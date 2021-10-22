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آبل تتحضر لإطلاق هاتف جديد لشبكات 5G بسعر منافس!

العالم الرقمي و Social media

آبل تتحضر لإطلاق هاتف جديد لشبكات 5G بسعر منافس!
youtube/ Matt Talks Tech
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سرّبت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية قليلا من المعلومات التي تتعلق بهاتف "iPhone SE 3" المنتظر والذي سيتمتع بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر سيكون مشابها من حيث التصميم لهاتف iPhone SE 2، وسيأتي بماسح لبصمات الأصابع مثبت أسفل الواجهة الأمامية.

وسيكون هيكله مصنوعا من المعدن بأبعاد (138.4/67.3/7.3) ملم، وسيتمتع بحماية من الماء والغبار وفق معايير IP67، أما شاشته فستكون من نوع IPS بمقاس 6.1 بوصة.

وسيتمتع هذا الهاتف بأداء ممتاز وقدرة على العمل مع شبكات 5G الحديثة بفضل معالج A15 الذي استخدمته آبل مع أحدث هواتف آيفون، إضافة إلى أنه سيزود بذواكر وصول عشوائي بسعات أكبر من تلك التي كانت في هاتف iPhone SE 2.

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وسيحصل الجهاز في الأغلب على كاميرا أساسية أحادية العدسة بدقة 12 ميغابيكسل، وذواكر وصول عشوائي 128 و256 غيغابايت، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 3110 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي، أما إطلاقه في الأسواق فيتوقع أن يكون مطلع العام القادم، وبسعر 500 دولار تقريبا.

المصدر: ixbit

 

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