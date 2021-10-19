آبل تعلن عن MacBook Pro الجديد بقدراته الجبارة

خلال حدثها التقني الأخير كشفت آبل عن نماذجها الجديدة من حواسب MacBook Pro التي حملت معها تغييرات كبيرة مقارنة بالحواسب المحمولة التي انتمت لنفس الفئة.

وأكثر ما لفت انتباه محبي منتجات آبل في حواسب MacBook Pro الجديدة هو فتحة "نوتش" الموجودة أعلى الشاشة الشبيهة بتلك التي في هواتف آيفون الحديثة، والتي ضمت 3 مايكروفونات وكاميرا ويب بدقة HD لمكالمات الفيديو عبر الإنترنت.

كما تخلت آبل مع الحواسب الجديدة عن شريط Touch Bar اللمسي الشهير، واستبدلته بلوحة مفاتيح طولية صغيرة للتحكم بتقنيات الحاسب.

ويضمن الأداء الجبار لهذه الحواسب معالجات M1 Pro و M1 Max الجديدة من آبل، وذواكر وصول عشوائي 16 و32 غيغابايت، أقراص تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 8 تيرابايت.

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كما جهزت هذه الأجهزة بشاشات بمقاس 14 و16 بوصة بدقة عرض (3456/2234) بيكسل و(3024/1964) بيكسل، إضافة إلى منفذ HDMI ، و Thunderbolt 4، ومنفذ SD، ومنفذي Thunderbolt 4، ومنفذ للسماعات، أما بطاريتها فحصلت على خاصية الشحن السريع التي تمكن من شحن 50% من سعة البطارية في نصف ساعة فقط، ويكفي الشحن الكامل هذه الأجهزة لتعمل ما بين 17 إلى 21 ساعة.

المصدر: 3dnews