 
مباشر

ما المميز في ساعة آبل الجديدة؟

العالم الرقمي و Social media

ما المميز في ساعة آبل الجديدة؟
youtube/DesFit
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj8i

بدأت آبل بطرح Watch 7 الجديدة التي جهزتها بالعديد من التقنيات التي تميزها عن ساعاتها الذكية السابقة.

وتتميز Apple Watch 7 بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة أكبر حجما من شاشات ساعات Apple Watch السابقة، فضلا عن أن ميزة Always On Display أصبحت أكثر تطورا وصممت لتستهلك الشاشة أقل قدر من الطاقة لإطالة عمر البطارية.

وحصلت الساعة الجديدة على ميزة أمان لحماية البيانات عبر رمز سري، إذ يمكن للمستخدم تفعيلها او إيقافها عبر إعدادات رمز المرور في ساعته.

وما يميز هذه الساعة عن منتجات Apple Watch السابقة أيضا هو الإمكانيات الموسعة التي باتت متاحة للمستخدم لاختيار طريقة عرض التطبيقات على الشاشة، فضلا عن أنها حصلت على ميزات مطورة للشحن السريع للبطارية، إذ بات بإمكان المستخدم استعمال أي شاحن يملك منفذ USB C للشحن.

إقرأ المزيد
سامسونغ تكشف عن هاتفها المتطور الجديد القابل للطي
سامسونغ تكشف عن هاتفها المتطور الجديد القابل للطي

وزودت Apple Watch 7 الجديدة أيضا بميزة "تتبع السقوط" التي تعتبر ميزة عملية قد تنقذ أرواح العديد من المستخدمين في الحالات الطارئة أو عند تعرضهم للحوادث.

كما دعمتها آبل بميزات Find My التي تمكن المستخدم من الاعتماد على ساعته للعثور على هاتفه أو أجهزته الأخرى المتصلة مع أجهزة AirTag.

المصدر:3dnews

 

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا