سامسونغ تكشف عن هاتفها المتطور الجديد القابل للطي

كشفت سامسونغ في الصين مؤخرا عن هاتف W22 5G القابل للطي الذي جاء بتصميم أنيق ومواصفات متطورة .

ويأتي الهاتف بهيكل وزنه 288 غ، أبعاده (158.2/128.1/6.4) ملم، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IPX8، ومزين باللونين الأسود والذهي.

وجهزته سامسونغ بشاشتين، شاشة أساسية قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، وشاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة دقة عرضها (2268/832) بيكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.5.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وكاميرا السيلفي مزدوجة العدسة بدقة (10+4) ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 3dnews