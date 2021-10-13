Realme تعلن عن فئة جديدة من الهواتف المنافسة

أعلنت Realme عن نيتها إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف التي ستحصل على مواصفات متطورة وستباع بأسعار تنافس أسعار الأجهزة الشبيهة من الشركات الأخرى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Realme تنوي إطلاق 3 هواتف على الأقل هذا العام من فئة Narzo 50 ، اثنان منها سيكونان قادرين على العمل مع شبكات 5G الخلوية الحديثة.

وأحد هذه الهواتف Narzo 50 Pro من المفترض أن يجهز بهيكل مقاوم للماء والغبار ، وشاشة متطورة بدقة (2400/1080) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 404 شمعة/م تقريبا.

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وسيعمل هذا الجهاز بنظام "أندرويد-11" مع واجهات تشغيل خاصة، ومعالج MediaTek Dimensity 800 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعاتها إلى 256 غيغابايت.

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كما سيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: 3dnews