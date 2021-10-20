Vivo تعلن عن هاتف أندرويد رخيض الثمن بمواصفات ممتازة
أعلنت Vivo عن هاتفها الأحدث iQOO Z5x الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك، أبعاده (164/75/8.5) ملم، ووزنه 189غ.
أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يفوق الـ 400 شمعة/م، ومحمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 11 مع واجهات OriginOS 1.0 for iQOO، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
iQOO Z5x goes official with MediaTek Dimensity 900 chipset, 50MP dual-cam setup & 44W fast-charging. #iQOOZ5xhttps://t.co/0rfWwJbKpipic.twitter.com/ssUtTfMs4S— Playfuldroid! (@playfuldroid) October 20, 2021
وحصل الجهاز أيضا على كاميرا أساسية بدقة (50+2) ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
ورغم أسعاره المنافسة التي تبدأ من 220 يورو زود الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شواحن سريعة باستطاعة 44 واطا.
المصدر: ixbit
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