جهاز متطور آخر من Realme يغزو الأسواق الأوروبية

أعلنت شركة Realme عن بدء طرح هاتفها الأحدث GT Neo2 في أوروبا وبعض الأسواق العالمية الكبيرة الأخرى.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (162.9/75.8/9) ملم، ووزنه 199غ.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقتها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويضمن الأدء الممتاز لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

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وحصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: ixbit