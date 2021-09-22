"كلاشينكوف" تعمل على تصميم رشاش ذكي

باشر المصممون الروس بتصميم رشاش ذكي، بصفته سلاحا خفيفا مزودا بعناصر من الذكاء الاصطناعي.

وستساعد شبكة الأعصاب الاصطناعية الجندي الروسي في التعرف على الهدف والتصويب وإطلاق النيران عليه.

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وقال كبير المصممين في شركة "كلاشينكوف" الروسية، سيرغي أوجوكتسيف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إنه قد تم تجميع مكونات الرشاش الذكي التي عرضت على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

والغاية من الرشاش الذكي هي، حسب كبير المصممين، رفع سرعة الرمي ودقة إصابة الهدف ليلا أو في ظروف الرؤية السيئة حين يكون من الصعب اكتشافه. لذلك فإن الأسلحة الخفيفة المستقبلية من شأنها أن تساعد الجندي، في التعرف على الهدف في مثل هذه الظروف، ما سيتطلب استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وشبكات خلايا الأعصاب الاصطناعية.

بينما سيكون من الضروري التكامل بين مختلف الأجهزة الإلكترونية والبصرية مع نظام موحد من الأسلحة الخفيفة. وأما الذكاء الاصطناعي فلن يساعد في التوجيه والتصويب وحساب الأخطاء فحسب بل وسيختار وقتا أمثل لإطلاق النيران.

وقال، سيرغي أوجوكتسيف إن شركته ستكشف مع مرور الوقت عن نماذج اختبارية أولى من الرشاش الذكي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا