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Honor تعلن قريبا عن هاتف 5G متطور بسعر منافس جدا

العالم الرقمي و Social media

Honor تعلن قريبا عن هاتف 5G متطور بسعر منافس جدا
youtube/Mobile Review
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تستعد Honor للكشف عن هاتف بمواصفات متطورة، سيكون أحد أفضل هواتف 5G لهذا العام وأكثرها منافسة من حيث السعر.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف سيعلن عنه قبل نهاية أغسطس الجاري، وسعره سيكون نحو 250 يورو، وسيجهز بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161/74.7/8.5) ملم، ووزنه 192 غ.

كما سيحصل عل شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2376/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد عن 390 شمعة/م.

وسيعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات Magic UI 4.2، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G78 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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Honor قد تطلق هاتفا بـ 7 كاميرات ومواصفات جبارة.
Honor قد تطلق هاتفا بـ 7 كاميرات ومواصفات جبارة.

وستضم الكاميرا الأساسية له 3 عدسات بدقة (64+2+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستزوده Honor  بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 66 واطا.

المصدر: 3dnews

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