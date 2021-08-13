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Honor قد تطلق هاتفا بـ 7 كاميرات ومواصفات جبارة.

العالم الرقمي و Social media

Honor قد تطلق هاتفا بـ 7 كاميرات ومواصفات جبارة.
youtube/ Sparrows News
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات تتعلق بهاتف ذي مواصفات متطورة جدا قد تكشف عنه Honor قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الشركة قد تطلق عدة نماذج من أجهزة Magic 3 المنتظرة، أحد هذه النماذج سيتفوق على الكثير من الهواتف الحديثة من حيث قدرات التصوير.

وتظهر الصور التي سرّبت للنموذج المذكور أن واجهته الخلفية ضمت 5 كاميرات أساسية موزعة في إطار دائري، والواجهة الأمامية تضم كاميرا سيلفي  بعدستين موجودة في منتصف الشاشة، كما أن الخط العريض الذي زينت به الواجهة الخلفية يحوي اسم Porsche Design، أما التصميم العام للجهاز فسيكون شبيها إلى حد كبير بتصميم هواتف Huawei Mate 40.

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ومن المفترض أن تكون عدسات الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف من تطوير LEICA، وأن تكون إحدى العدسات على الأقل بدقة 64 ميغابيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرا ستحوي عدسة لتصوير الماكرو وقدرة تقريب رقمي للصورة تعادل X100.

وسيعمل هذا الجهاز على الأغلب بمعالج Snapdragon 888 Plus، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 11.

المصدر: ixbit

 

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