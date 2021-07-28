نوكيا تعلن عن هاتف متين ومتطور يعمل مع شبكات 5G

قررت نوكيا مواكبة ركب التطور السريع في الأجهزة الذكية، وكشفت عن هاتف بمواصفات متقدمة وعملية جدا.

وأكثر ما يميز هاتف Nokia XR20 هو هيكله المتين الذي غُطي بمواد خاصة تحميه من الصدمات والخدوش، وأتى محميا من الماء والغبار وفق معايير IP68 و MIL-STD-810H.

كما حصل الجهاز على شاشة مغطاة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus ، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

ويمكن لهذا الهتف التعامل بسرعة كبيرة مع الشبكات الخلوية بما فيها شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 480 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة (48+13) ميغابيكسل، فيها حساسات خاصة لتحديد عمق الصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

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وزودته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.0، وبطارية بسعة 4630 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: ixbit