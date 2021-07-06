الولايات المتحدة.. المستخدمون يتحدثون عن عطل في تطبيق "تيك توك"

أكد مستخدمو تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة الثلاثاء، عن تعطل التطبيق لفترة محددة.

وأوضحت مصادر إعلامية أن "48% من المستخدمين يشكون من مشاكل في تنزيل التطبيقات، و41% من مشاكل عند مشاهدة الفيديو، و11% لا يمكنهم تسجيل الدخول إلى حسابهم".

ووفقا لبوابة "Downdetector"، "واجه المستخدمون من الولايات المتحدة مشاكل في التطبيق لفترة معينة".

وتم الإبلاغ سابقا عن أعطال في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

المصدر: RT