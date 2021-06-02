سامسونغ تطوّر معالجات فائقة الأداء لهواتف وأجهزة 5G!

تتحضر سامسونغ للإعلان عن جيل جديد من المعالجات التي من المفترض أن تحدث نقلة نوعية في هواتفها والهواتف الذكية الأخرى القادرة على العمل مع شبكات 5G.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سامسونغ تعاونت مع AMD لتزويد معالجاتها الجديدة بمعياريات RDNA 2 لتتمتع هذه المعالجات بقدرات مميزة في معاينة الصور والرسوميات، وأداء أسرع في التعامل مع البيانات.

وستحتوي معالجات Exynos 2100 5G الجديدة من سامسونغ على 8 أنوية، نواة Exynos X1 بتردد يصل إلى 2.9 غيغاهيرتز، 3 أنوية Cortex-A78 بتردد 2.8 غيغاهيرتز، و4 أنوية A55 بتردد 2.2 غيغاهيرتز.

Did you see that? "The next place you will find #RDNA2 will be the high-performance mobile phone market. We're happy to announce that we will bring custom graphics IP to Samsung’s next flagship mobile SOC, with ray-tracing and variable rate shading capabilities.” @LisaSu of @AMDpic.twitter.com/c0z1iLl85r — Samsung Exynos (@SamsungExynos) June 1, 2021

كما ستضم هذه الشرائح معالجات رسوميات مدمجة من نوع Mali-G78MP14 تقدم أداء أسرع بنسبة 40% تقريبا من معالجات الرسوميات Mali-G77MP11 الحالية.

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ومن المفترض أن تؤمن هذه المعالجات سرعات كبيرة في التعامل مع البيانات تصل إلى 7.35 غيغابايت/ث، وقدرة على الاتصال بشبكات 5G NR Sub-6Hz و5G NR mmWave و LTE Cat.24 DL / Cat.22 UL، كما سيكون لها القدرة على التعامل مع الكاميرات المتطورة التي تصل دقتها إلى 200 ميغابيكسل، فضلا عن أنها ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في معاينة البيانات والتعامل معها.

المصدر: ixbit