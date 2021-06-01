Xiaomi تستعرض تقنية فائقة تشحن بطارية الهاتف خلال 8 دقائق فقط!

فاجأت Xiaomi محبي الإلكترونيات الحديثة واستعرضت تقنياتها الجديدة التي طورتها لشحن الهواتف بسرعة فائقة.

وخلال المقطع الترويجي الذي نشرته الشركة لهذه التقنيات أشارت Xiaomi إلى أن تقنية HyperCharge للشحن السلكي باستطاعة 200 واط التي طورتها يمكنها شحن بطارية هاتف بسعة 4000 ميلي أمبير في غضون 8 دقائق فقط.

وتزامنا مع استعراض التقنية المذكورة أظهرت Xiaomi تقنيتها الجديدة لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا، وعبر شواحن باستطاعة 120 واطا، حيث يمكن لهذه الشواحن تبعا لمطوريها أن تشحن بطارية هاتف بسعة 4000 ميلي أمبير خلال 15 دقيقة فقط.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryonepic.twitter.com/muBTPkRchl — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

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وخلال استعراض التقنيات المذكورة استخدمت Xiaomi هاتفها الحديث Mi 11 Ultra، لكنها لم تشر إلى الهواتف التي ستحصل على هذه الميزات مستقبلا.

وتبعا لخبراء التقنية فإن مثل هذا النوع من الشحن يحتاج لكوابل خاصة لنقل الطاقة بسرعة وأمان، فضلا عن أن الهاتف وبطاريته يجب أن يكونا قادرين على استيعاب الشحن السريع باستطاعات عالية.

المصدر: 3dnews