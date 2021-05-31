Acer تغيّر عالم الحواسب بتقنيات مذهلة!

استعرضت شركة Acer مشروع تقنية جديدة سيتغير من خلالها عالم المصممين ومستخدمي الحواسب.

وتبعا للمعلومات التي قدمتها الشركة فإن تقنية SpatialLabs التي تعمل عليها ستمكّن الحواسب من عرض الصور بشكل ثلاثي الأبعاد أمام شاشتها، والمميز في الأمر هو أن مستخدم الحاسب لن يحتاج إلى استعمال نظارات 3D كما هو الحال حاليا لرؤية الصور بطريقة مجسمة.

وبالاعتماد على هذ التقنية سيكون بإمكان المصممين رؤية تصاميمه التي يصنعونها عبر حواسبهم المحمولة أو المكتبية وعرضها على الآخرين بطريقة مجسمة، كما سيتمكنون من خلال برمجيات SpatialLabs Model Viewer التي ستعمل مع هذه التقنيات من عرض الأشياء بتقنية 360 درجة أيضا.

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والمميز في التقنيات الجديدة أيضا هو أنها تعتمد على كاميرات الحواسب لتعقب حركة عين المستخدم للمساعدة على عرض الصور بشكل أكثر ملاءمة له.

ولاختبار هذه التقنيات بدأت Acer بالترويج لحاسبين محمولين جديدين ستطرحهما في البداية لفئة معينة من المستخدمين، أحدهما حاسب ConceptD 5 الذي جهز بشاشات بمقاس 16 بوصة دقة عرضها (3072/1920) بيكسل، ومعالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر، مع معالجات رسوميات NVIDIA RTX A5000، وذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 64 غيغابايت.

المصدر: ixbit