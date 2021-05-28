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حاسب جديد من HP للمبرمجين ومحبي الأداء المميّز

العالم الرقمي و Social media

حاسب جديد من HP للمبرمجين ومحبي الأداء المميّز
youtube/Dove Computer Solutions Ltd
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أعلنت HP مؤخرا عن مجموعة جديدة من الحواسب المحمولة من بينها حاسب ممتاز الأداء مخصص للمبرمجين والمصممين.

ويتميز جهاز ZBook Studio G8 الجديد من HP بأداء عال وسرعة في التعامل مع البيانات بفضل معالجات إنتل الحديثة من الجيل الحادي عشر التي حصل عليها، ومن بينها معالجات Core i9-11950H vPro.

كما حصل هذا الجهاز على لوحة مفاتيح مجهزة بنظام إضاءة خلفية، ومعالجات رسوميات ممتازة من نوع RTX 3080، فضلا عن ذواكر وصول عشوائي تصل إلى 32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعات تصل إلى 2 تيرابايت.

وحصلت النسخة الأساسية من هذا الحاسب على شاشة IPS بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها ( 1920/1080) بكسل، معدل سطوعها 400 شمعة/م، ويمكن الحصول على نسخ بشاشات OLED بدقة 4K، ترددها يصل إلى 120 هيرتزا.

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وزودت HP هذه الأجهزة بمنافذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنافذ USB، ومنفذ HDMI 2.1 لوصلها مع الشاشات الخارجية ذات دقة العرض العالية، وبطاريات تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات متواصة بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن تطرح تلك الحواسب في النصف الثاني من العام الجاري، بأسعار تبدأ من 650 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews

 

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