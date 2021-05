سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية لشبكات 5G

Samsung Galaxy S7 FE gets Official in Germany

- Snapdragon 750G

- 12.4" FHD+ LCD

- 10,090 mAh | 45W Charger ( Sold Separately )

- 8MP Rear Camera

- 5MP Front Camera

- 6.3mm | 608g

- One UI 3.1 | Android 11

• €649 ~ ₹57,820#Samsung#SamsungGalaxyTabS7FE#GalaxyTabS7FE#TabS7FEpic.twitter.com/lcOJDzmjU8