سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية لشبكات 5G

كشفت سامسونغ عن مواصفات حاسبها اللوحي الأحدث Galaxy Tab S7 FE القادر على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (284.8/185/6.3) ملم، ووزنه 608 غ، وجهز الهيكل بشاشة بمقاس 12.4 بوصة دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ومعدل سطوعها 243 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الحاسب بمعالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

Samsung Galaxy S7 FE gets Official in Germany

- Snapdragon 750G

- 12.4" FHD+ LCD

- 10,090 mAh | 45W Charger ( Sold Separately )

- 8MP Rear Camera

- 5MP Front Camera

- 6.3mm | 608g

- One UI 3.1 | Android 11

• €649 ~ ₹57,820#Samsung#SamsungGalaxyTabS7FE#GalaxyTabS7FE#TabS7FEpic.twitter.com/lcOJDzmjU8 — Koushal Tiwari Tech (@KoushalTiwari12) May 25, 2021

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

youtube/KDSirra Tech

إقرأ المزيد

وجهزت سامسونغ هذا الحاسب بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، إضافة إلى لوحة مفاتيح خارجية، وزودته بمنفذ لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.2، وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 10090 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 44 واطا.

المصدر: 3dnews