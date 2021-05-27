 
مباشر
عاجل
إسرائيل تستدعي السفير الفرنسي على خلفية كلام لودريان عن "دولة أبارتهايد"

سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية لشبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية لشبكات 5G
youtube/ TANSAFTECH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhfo

كشفت سامسونغ عن مواصفات حاسبها اللوحي الأحدث Galaxy Tab S7 FE القادر على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (284.8/185/6.3) ملم، ووزنه 608 غ، وجهز الهيكل بشاشة بمقاس 12.4 بوصة دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ومعدل سطوعها 243 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الحاسب بمعالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية لشبكات 5G
youtube/KDSirra Tech
إقرأ المزيد
الإعلان عن هاتف 5G متطوّر مجهّز بأحدث معالج من Qualcomm
الإعلان عن هاتف 5G متطوّر مجهّز بأحدث معالج من Qualcomm

وجهزت سامسونغ هذا الحاسب بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، إضافة إلى لوحة مفاتيح خارجية، وزودته بمنفذ لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.2، وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 10090 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 44 واطا.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا