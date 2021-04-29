أمازون تتحضر لإطلاق أحدث حواسبها اللوحية بسعر منافس

أعلنت شركة أمازون عن مواصفات أحدث حواسبها اللوحية Fire HD 10 Plus الذي ستطرحه بسعر لن يتعدى الـ 150 يورو.

وسيحصل الحاسب الجديد على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (247/166/9.2) ملم، ووزنه 468 غ.

أما الشاشة فستكون من نوع IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ومعدل سطوعها 224 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من Aluminosilicate glass.

youtube/Tech Spurt

وسيزود الحاسب بمعالج Mediatek Helio P60T ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 أو 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

#Amazon Announced New Fire tablets



Fire HD 10 & Fire HD 10+



1080p Panels

Octa Core Processor

5MP Rear 📸

2MP 🤳



Color - Black, Denim, Lavender, and Olive



Pricing - $140;$180



Fire HD 10 Bundle



Detachable Case

1TB OneDrive Cloud Storage

Microsoft 365



Pricing - $220



RT'S 📌 pic.twitter.com/0zltrW8j3R — ANUJ ATRI (@techworld005) April 28, 2021

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أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات HD، والكاميرا الأمامية بدقة 2 ميغابيكسل.

وجهزته أمازون أيضا بنظام تشغيل Android 9.0 (Pie) مع واجهات Fire OS 7، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية تكفيه ليعمل نحو 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit