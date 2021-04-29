 
مباشر

أمازون تتحضر لإطلاق أحدث حواسبها اللوحية بسعر منافس

العالم الرقمي و Social media

أمازون تتحضر لإطلاق أحدث حواسبها اللوحية بسعر منافس
youtube/Tech Spurt
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qah4

أعلنت شركة أمازون عن مواصفات أحدث حواسبها اللوحية Fire HD 10 Plus الذي ستطرحه بسعر لن يتعدى الـ 150 يورو.

وسيحصل الحاسب الجديد على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (247/166/9.2) ملم، ووزنه 468 غ.

أما الشاشة فستكون من نوع IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ومعدل سطوعها 224 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من Aluminosilicate glass.

أمازون تتحضر لإطلاق أحدث حواسبها اللوحية بسعر منافس
youtube/Tech Spurt

وسيزود الحاسب بمعالج Mediatek Helio P60T ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 أو 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

إقرأ المزيد
موتورولا تعلن عن هاتف آخر متطور ورخيص الثمن مجهز بكاميرات ممتازة
موتورولا تعلن عن هاتف آخر متطور ورخيص الثمن مجهز بكاميرات ممتازة

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات HD، والكاميرا الأمامية بدقة 2 ميغابيكسل.

وجهزته أمازون أيضا بنظام تشغيل Android 9.0 (Pie) مع واجهات Fire OS 7، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية تكفيه ليعمل نحو 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا