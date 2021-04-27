ميزة جديدة في متصفح Chrome لمحبي التسوق عبر الإنترنت

يعتمد الكثيرون في وقتنا الحالي على الإنترنت للعثور على الأشياء التي يرغبون بشرائها، لذا طوّرت غوغل ميزة جديدة في متصفحها لتسهيل هذه العملية على المستخدمين.

وتشير المواقع المختصة بشؤون التقنية إلى أن ميزة price tracker الجديدة ظهرت في نسخة Chrome 90 المخصصة للأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد، ومن خلالها يقوم المتصفح بمراقبة تحديثات الأسعار التي تطرأ على الأشياء التي يهتم المستخدم بشرائها وإظهار إشعارات بانخفاض هذه الأسعار باستمرار.

والنقطة السلبية في هذه الميزة حاليا هي أنها تعمل فقط عندما تبقى الصفحات أو علامات التبويب مفتوحة ضمن المتصفح، لكن يتوقع أن تجد غوغل حلا لهذه النقطة مع التحديث القادم للمتصفح.

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ويمكن للمستخدم الذي حصل جهازه على أحدث نسخة من Chrome تشغيل هذه الميزة في متصفح جهازه الذكي عبر قائمة الإعدادات التي تظهر أعلى ويمين المتصفح، حيث يتم إدراج علامة التبويب أو الصفحة باسم Track prices، وفي حال لم تظهر له أوتوماتيكيا سيكون بإمكانه التوجه إلى الرابط " chrome: // flags / # enable-tab-grid-layout" وعبر القائمة المنسدلة اختيار تمكين إشعارات الأسعار عبر خيار " Enabled Price notifications".

المصدر: 4pda