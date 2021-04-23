 
مباشر

خدمة جديدة ستنافس خدمات خرائط غوغل

العالم الرقمي و Social media

خدمة جديدة ستنافس خدمات خرائط غوغل
3dnews/General Motors
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q91f

أعلنت شركة جنرال موتورز عن إطلاق خدمة جديدة للسيارات ستساعد السائقين على الاستغناء عن خدمات تطبيقات خرائط غوغل الشهيرة.

وأشارت الشركة إلى أن خدمة Maps Plus الجديدة التي ستشغل عبر مزود الخرائط Maps Plus المفتوح المصدر، ستتوفر لأكثر من مليون سيارة من إنتاج المعامل التابعة لها، ومع نهاية العام الجاري ستصل لعدد  أكبر من المركبات منها سيارات شيفروليه وكاديلاك وبويك  وGMC التي أنتجت منذ عام 2018.

وستعطي الخدمة الجديدة للسائقين معلومات دقيقة عن وجهتهم والمسافات والزمن الذي ستستغرقه رحلتهم إلى تلك الوجهة، ومعلومات عن السرعات المحددة على الطرقات وسرعة مركبتهم، فضلا عن بيانات تساعدهم على التزود بالوقود، كما ستتوافق مع العديد من التطبيقات الحديثة ومشغلات الموسيقى، وسيكون بالإمكان التحكم بها عبر مساعد "اليكسا" الصوتي.

إقرأ المزيد
الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز تحصل على ميزة مهمة
الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز تحصل على ميزة مهمة

وأشار، تيم بايت، مدير التجارب الرقمية في جنرال موتورز إلى "أن الخدمة الجديدة ستكون خيارا جيدا لأصحاب السيارات غير المجهزة مسبقا بأنظمة لتحديد المواقع، فهي عبارة عن تجربة متكاملة ستحاول شركته تقديمها لمالكي السيارات.

وستطرح هذه الخدمة كجزء من خدمات OnStar Connected Services التي تقدمها جنرال موتورز لعملائها مقابل رسوم شهرية تبدأ من 15 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا