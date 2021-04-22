الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز تحصل على ميزة مهمة

تستعد شركة مايكروسوفت لإدخال ميزة انتظرها المستخدمون طويلا على الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن مايكروسوفت كانت قد بدأت باختبار خدمة Cloud PC السحابية منذ فترة، والتي طورتها تحت الاسم الرمزي Project Deschutes، ومن المفترض أن تطلقها للحواسب العاملة بانظمة ويندوز في يونيو أو يوليو العام الجاري.

ومع وصول هذه الخدمة للأجهزة سيكون بإمكان المستخدمين الاعتماد عليها كخدمة سحابة إلكترونية شبيهة بتلك التي توفرها غوغل وآبل للأجهزة، أي أن المستخدم سيخزن فيها البيانات التي يحتاجها وسيكون قادرا على الوصول لتلك البيانات من أي كمبيوتر أو حاسب لوحي يعمل بأنظمة ويندوز موصول بحساب إلكتروني مع الخدمة، ما سيسهل مهمات العمل عن بعد، أو مهمات نقل البيانات بسهولة أثناء استبدال الحواسب.

وستكون هذه الخدمة مفيدة لأصحاب الحواسب القديمة أيضا كونها ستوفر ما يشبه سطح مكتب افتراضي لا يحتاج عمله لذواكر وصول عشوائي أو ذواكر تخزين بسعات كبيرة، كما ستساعد أصحاب هذه الأجهزة بالوصول إلى بياناتهم عند إطلاق مايكروسوفت لأنظمة Windows 10x االجديدة والتي يتوقع ألا توفر دعما لتطبيقات Win32.

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وكانت بعض مواقع الإنترت قد سربت أخبارا تشير إلى أن هذه الخدمة ستكون مدفوعة ومحددة بشرائح تتناسب مع حاجة المستخدم لكمية البيانات أو إمكانيات الحواسب والأجهزة التي يملكها، وتزامنا مع ظهورها من المفترض أن تطرح مايكروسوفت أيضا متجرا إلكترونيا جديدا للتطبيقات لمستخدمي أجهزة ويندوز.

المصدر: 4pda