آبل تعلن عن أقوى حواسب iPad على الإطلاق!

كشفت شركة آبل عن مواصفات أجهزة iPad Pro التي طورتها لتكون أفضل حواسبها اللوحية حتى اليوم.

وتتميز الحواسب الجديدة باحتوائها على معالجات M1 الحديثة من تطوير آبل، ما يقدم لها أداء أفضل بنسبة 50% في معالجة البيانات مقارنة بأجهزة iPad Pro السابقة، إضافة لمعالجات الرسوميات المتطورة التي جعلتها أسرع في معالجة البيانات الصورية بنسبة 40% أيضا.

وستطرح هذه الأجهزة بخيارات تصل سعات ذواكر الوصول العشوائي فيها إلى 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت، فضلا عن أن بعض النماذج ستدعم الاتصال بشبكات 5G.

وستأتي إحدى نسخ هذه الحواسب بشاشة IPS بمقاس 11 بوصة ترددها يصل إلى 120 هيرتزا، وسيطرح نموذج آخر بشاشة Mini-LED بمقاس 12.9 بوصة، تعمل مع تقنيات Liquid Retina XDR التي تؤمن سطوعا ممتازا يصل في حدوده العظمى إلى 1600 شمعة/م تقريبا.

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وتتميز هذه الحواسب بكاميرا أمامية مجهزة بمستشعر بصري بدقة 12 ميغابيكسل يعمل بتقنية Center Stage التي تتيح للكاميرا التعرف على المستخدم وإبقائه في إطار التصوير أثناء مكالمات الفيديو، أما الكاميرا الأساسية فمجهزة بمستشعر LiDAR محدث يساعد على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

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وستطرح نماذج iPad Pro بمقاس 11 بوصة بسعر 799 دولارا للنسخة العادية و999 دولارا للنسخة التي تتصل بالشبكات الخلوية، أما نماذج 12.9 إنش فستباع بـ 1099 دولارا للنسخ العادية و1299 دولارا للنسخة التي تتصل بالشبكات الخلوية.

المصدر: 3dnews