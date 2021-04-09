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قرد حصل على شرائح Neuralink الإلكترونية يتحكم بالألعاب الإلكترونية! (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

قرد حصل على شرائح Neuralink الإلكترونية يتحكم بالألعاب الإلكترونية! (فيديو)
youtube/ Neuralink
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نشرت شركة Neuralink التي أسسها الملياردير الشهير، إيلون موسك، مقاطع فيديو تظهر قدرات قرد حصل على شرائحها الإلكترونية في التحكم بألعاب الفيديو.

وأشارت الشركة إلى أن القرد الذي ظهر في الفيديوهات والذي يبلغ من العمر 9 سنوات، كانت قد زرعت في دماغه رقاقة إلكترونية من تطوير Neuralink قبل ست أسابيع من تاريخ تسجيل المقاطع.

ويظهر أحد الفيديوهات كيف كان القرد يعتمد على عصى إلكترونية لتحريك مؤشر يظهر على شاشة يتتبع من خلاله حركة مربع برتقالي اللون.

وفي مقطع فيديو آخر استعرضت الشركة كيف تمكن القرد من التحكم بلعبة MindPong عبر أفكار دماغه الذي زرعت فيه الرقاقة الإلكترونية المجهزة بما يسمى بالخيوط العصبية.

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وفي فبراير الفائت كان مؤسس Neuralink، إيلون موسك، قد ذكر أن شركته تمكنت من تعليم القرود التحكم بألعاب الفيديو بالاستعانة بشرائحها الإلكترونية، وبعد نشر مقاطع الفيديو الأخيرة قال موسك في تغريدة له على "تويتر" :"إن الشرائح التي تطورها شركته ستمكن المصابين بالشلل من التحكم بالهاتف عن طرق أفكارهم بطريقة أسرع مما يقوم بها الإنسان السليم مستخدما أصابعه".

المصدر: rbc

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