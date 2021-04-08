 
مباشر

سمات عملية ستميّز متصفح مايكروسوفت قريبا

العالم الرقمي و Social media

سمات عملية ستميّز متصفح مايكروسوفت قريبا
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4hr

أعلن موقع Techdows أن متصفح Microsoft Edge سيحصل على خصائص جديدة ستميزه عن Chrome وباقي المتصفحات الشهيرة.

وتبعا للموقع فإن الخبراء لاحظوا في النسخ الاختبارية لـ Edge ميزة مهمة تتعلق بعرض مقاطع الفيديو، ففي خيارات الضبط التي تخص هذا المتصفح وفي قسم Media Autoplay تحديدا باتت تتوفر خيارات "السماح" أو "التحديد" لهذه الميزة، وفي حال تفعيل الخيار الأخير فإن المتصفح سيقوم بوقف عملية العرض التلقائي للفيديوهات والتي تظهر  في العديد من صفحات الإنترنت أو المواقع في حال كان المستخدم بعيدا عن شاشة جهازه، ما يعني أن الأجهزة ستستهلك قدرا أقل من الطاقة، كما ستقل مع ذلك معدلات استهلاك البيانات أثناء الاتصال مع الشبكة العنكبوتية.

وتواصل مايكروسوفت تطوير متصفحها الإلكتروني بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، فمنذ مدة حصل هذا المتصفح على ميزة Startup Boost التي تسرّع عملية تشغيل البرامج بشكل كبير عند إقلاع الحاسب، كما جهز Edge أيضا بتقنيات Kids Mode التي صممت لحماية الأطفال من المحتوى غير المرغوب أثناء استعمال الإنترنت.

إقرأ المزيد
"واتس آب" قد يحصل على ميزة مهمة انتظرها ملايين المستخدمين

ورغم محاولات مايكروسوفت الجاهدة لاستقطاب أكبر قدر من المستخدمين إلا أن متصفح Chrome من غوغل ما زال يترأس صدارة قائمة المتصفحات الأكثر شعبية في الوقت الحالي، يستحوذ على نسبة تزيد عن 64% من الاستخدام من بين عشاق الإنترنت.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا