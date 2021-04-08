سمات عملية ستميّز متصفح مايكروسوفت قريبا

أعلن موقع Techdows أن متصفح Microsoft Edge سيحصل على خصائص جديدة ستميزه عن Chrome وباقي المتصفحات الشهيرة.

وتبعا للموقع فإن الخبراء لاحظوا في النسخ الاختبارية لـ Edge ميزة مهمة تتعلق بعرض مقاطع الفيديو، ففي خيارات الضبط التي تخص هذا المتصفح وفي قسم Media Autoplay تحديدا باتت تتوفر خيارات "السماح" أو "التحديد" لهذه الميزة، وفي حال تفعيل الخيار الأخير فإن المتصفح سيقوم بوقف عملية العرض التلقائي للفيديوهات والتي تظهر في العديد من صفحات الإنترنت أو المواقع في حال كان المستخدم بعيدا عن شاشة جهازه، ما يعني أن الأجهزة ستستهلك قدرا أقل من الطاقة، كما ستقل مع ذلك معدلات استهلاك البيانات أثناء الاتصال مع الشبكة العنكبوتية.

وتواصل مايكروسوفت تطوير متصفحها الإلكتروني بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، فمنذ مدة حصل هذا المتصفح على ميزة Startup Boost التي تسرّع عملية تشغيل البرامج بشكل كبير عند إقلاع الحاسب، كما جهز Edge أيضا بتقنيات Kids Mode التي صممت لحماية الأطفال من المحتوى غير المرغوب أثناء استعمال الإنترنت.

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ورغم محاولات مايكروسوفت الجاهدة لاستقطاب أكبر قدر من المستخدمين إلا أن متصفح Chrome من غوغل ما زال يترأس صدارة قائمة المتصفحات الأكثر شعبية في الوقت الحالي، يستحوذ على نسبة تزيد عن 64% من الاستخدام من بين عشاق الإنترنت.

المصدر: 4pda