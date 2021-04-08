تسريب صور لأغرب هواتف إل جي

ظهرت في بعض مواقع الإنترنت مؤخرا صور كشفت عن بعض جوانب تصميم هاتف إل جي المزود بشاشة قابلة للف.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصدر الصور المسربة كان SafetyKorea حيث جرى تسجيل الهاتف في مارس الفائت تحت رمز LM-R910N .

ومن جانبهم أشار الخبراء التابعون لـ Digitаl Chat Station بأن قطر شاشة الهاتف وهي ملفوفة في الوضع الصغير يبلغ 6.8 بوصة تقريبا، أما عندما تتوسع فيصبح قطرها 7.4 إنش تقريبا، وكان من المخطط أن يطلق الهاتف بمعالج Snаpdragon 888 المتطور القادر على التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

This is the LG Rollable.

LM-R910N pic.twitter.com/AQkqd8wz4R — Tron (@FrontTron) April 6, 2021

وكانت إل جي قد كشفت عن تصميم هاتف Rollable خلال فعاليات مؤتمر CES 2021، وأشارت إلى أنه سيكون أول هواتفها التي ستطلق بشاشة قابلة للف، لكن مع بداية أبريل الجاري عادت الشركة لتعلن أنها ستخرج من سوق الهواتف الذكية، وأوضحت في تقرير لها أن وحدة الاتصالات المتنقلة (MC) الخاصة بها، لن تنتج وتبيع الهواتف بعد الآن، لافتة إلى "الركود الطويل والمنافسة الشرسة في هذه الصناعة".

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وحاولت إلى جي أن تحافظ على حصتها في سوق الهواتف الذكية عبر العديد من الأجهزة التي أطلقتها العام الماضي، والتي منها هاتف مجهز بشاشة دوارة، لكن الإحصائيات تشير إلى أن مبيعاتها من الهواتف العام الفائت سجلت انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بالعام الذي سبقة، وبشكل عام كانت مبيعاتها لهذه الأجهزة قد انخفضت بمعدل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

المصدر: 4pda