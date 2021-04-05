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سوني تكشف عن هاتف بمواصفات فائقة قريبا

العالم الرقمي و Social media

سوني تكشف عن هاتف بمواصفات فائقة قريبا
youtube/Tech Spurt
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أعلنت سوني أن 14 من أبريل الجاري سيكون موعدا للإعلان عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية، ومن ضمنها هاتف بمواصفات متطورة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حدث سوني المنتظر من المفترض أن يكشف عن عدة هواتف من فئة Xperia، منها Xperia 10 III و Xperia Compact، لكن الأبرز من بين المجموعة سيكون Xperia 1 III الذي سيجمع أحدث ما حصلت عليه الهواتف الذكية في وقت واحد.

ويشير موقع ZACKBUKS إلى أن الجهاز زود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، فيها عدسة أساسية بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة لتوثيق الأجسام البعيدة بدقة 12 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب بمعدل X60.

أما شاشة هذا الهاتف فمن نوع OLED قادرة على عرض فيديوهات 4K HDR، ومعدل سطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م، وترددها يعادل 120 هيرتزا.

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ويضمن الأداء الفائق له معالج Qualcomm Snapdragon 888 المصنف من بين أفضل معالجات الهواتف حاليا، وذواكر وصول عشوائي 12  و16غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة بشاحن باستطاعة 65 واطا.

المصدر: ixbit

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