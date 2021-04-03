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تسريبات جديدة تكشف بعضا من مواصفات منصات Nintendo القادمة

العالم الرقمي و Social media

تسريبات جديدة تكشف بعضا من مواصفات منصات Nintendo القادمة
youtube/Restart
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ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة Nintendo تتحضر لإطلاق جيل جديد من منصاتها المحمولة المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن المنصات الجديدة التي ستطلق العام الجاري ستحمل اسم Nintendo Switch Pro، ومن المفترض أن تحصل على شاشات بدقة عرض بمقاس 7 بوصات من إنتاج سامسونغ، تتمتع بدقة عرض 4K UHD.

كما ستعتمد هذه المنصات على معالجات Tegra X1 Mariko المطورة من إنتاج NVIDIA ، وعلى تقنيات خاصة ستمنح الصور أبعادا أكثر واقعية مقارنة بمنصات Switch الحالية.

وستحصل هذه الأجهزة أيضا على إمكانية توثيق لقطات من الشاشة وإرسال هذه اللقطات للهواتف الذكية والحواسب عبر الاعتماد على تقنية رموز QR أو عبر منافذ USB، كما سيكون بإمكان مستخدمها ضبط مفاتيح التحكم بالألعاب وتخصيصها بالطريقة التي تناسبه.

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وفي حين لم تعلن Nintendo عن الموعد الدقيق للإعلان عن هذه المنصات وأسعارها الرسمية تشير التسريبات التي نشرتها بعض المواقع إلى أن أسعار Switch Pro المنتظرة لن تتجاوز الـ 400 دولار، أي أنها ستكون منافسا قويا لمنصات PS5 و Xbox الحديثة من هذه الناحية.

المصدر: pluggedin

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