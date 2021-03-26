ترجمة "غوغل" تصحح خطأ في عبارة تتضمن كلمة "بايدن"

بعد التنويه، قامت شركة "غوغل" Google بتصحيح خطأ في ترجمة عبارة يُذكر فيها اسم الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

أفاد بذلك لوكالة "نوفوستي" الروسية ناطق باسم الشركة.

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يذكر أن قناة RT التلفزيونية الفضائية الروسية كانت قد لفتت الانتباه في وقت سابق إلى أن موقع الترجمة "غوغل ترانسليت" Google Translate يترجم العبارة الإنجليزية: "بايدن تغيّر للأسوأ" Biden changed for bad إلى: "بايدن تغيّر للأفضل" باللغة الروسية.

أما العبارة المماثلة بخصوص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن الموقع يترجمها بدقة. أي أن العبارة الإنجليزية: "بوتين تغيّر للأسوأ" Putin changed for bad، يترجمها الموقع إلى: "بوتين تغيّر للأسوأ" باللغة الروسية.

من ناحية أخرى فإن مستخدمي"غوغل" لاحظوا في ديسمبرعام 2020 أن "غوغل ترانسليت" كانت تترجم عبارة "شكراً سيدي الرئيس" الإنجليزية، Thank you, Mr President إلى الروسية: "شكرا يا فلاديمير فلاديميروفيتش"، وقام الموقع أيضاً بتصحيح هذه الترجمة.

وأوضح ناطق باسم "غوغل" لوكالة "نوفوستي" أن الخطأ ارتكب بسبب تشوهات قد تحدث أثناء تعليم الخوارزميات البرمجية باستخدام قوالب من الإنترنت.

المصدر: نوفوستي