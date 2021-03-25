شبكات 5G في روسيا تسجل سرعات قياسية

أعلنت شركة MTS الروسية للاتصالات أن شبكات 5G التي تشغلها في البلاد سجلت سرعات قياسية في تحميل البيانات.

وأشارت الشركة إلى "أن التجارب التي أجرتها بالتعاون مع موتورولا و Qualcomm كجزء من الاختبارات لشبكات 5G التي تشغلها في روسيا، والتي استخدم فيها هاتف موتورولا أظهرت أن سرعة تحميل البيانات في الهاتف مع هذه الشبكات تعدت الـ 4 غيغابايت/ثا، وهذا يعتبر رقما قياسيا في سرعات التحميل بالنسبة للهواتف الذكية التجارية في روسيا وأوروبا".

وأوضح بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "أن الاختبارات المذكورة أجريت ضمن بيئة داخلية في أحد المختبرات التابعة لـ MTS، وضمن نطاق (n258) 27.25-27.5 غيغاهيرتز، وهو النطاق الوحيد لشبكات 5G حاليا في روسيا، ونفس النطاق الذي سيعتمد في أوروبا، كما استخدمت في التجارب أيضا معدات Ericsson Radio System".

ومن جهته قال نائب رئيس القسم التقني في الشركة، فيكتور بيلوف: " اختبار البنى التحتية والأنظمة المتعلقة بأجهزة 5G ضمن سيناريوهات مختلفة بالنسبة للمستخدمين يعتبر جزءا أساسيا من استعدادات شركتنا لتشغيل شبكات 5G الأولى في روسيا، ونتوقع أنه ومع إطلاق شبكات الجيل الخامس التجارية من MTS في نطاق الموجة المليمترية سيكون مشتركونا قادرين على الاستفادة من جميع إمكانيات هواتف الجيل الخامس الخلوية المطروحة للبيع البلاد".

ومن ناحية أخرى قال مدير قسم تطوير الأعمال في أوروبا بشركة Qualcomm، سيرغي كوروبوف: "تحقيق رقم قياسي أوروبي للسرعة في الهواتف التجارية يعد خطوة مهمة في التحضير لنشر شبكات 5G بالموجات الميليمترية في روسيا".

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وكانت شركة MTS قد أعلنت أوائل مارس الجاري أنها بدأت بتشغيل شبكات 5G في 14 منطقة وموقعا في أنحاء موسكو حيث أعلنت أن مستخدميها الذين يملكون هواتف تتوافق مع هذه الشبكات سيكونون قادرين على الحصول على خدمات غير محدودة للإنترنت، وبسرعات تحميل تصل إلى 1.5 غيغابايت/ثا.

وتجدر الإشارة إلى أن MTS كانت قد أعلنت أواخر يونيو العام الماضي أنها حصلت على أول ترخيص لتشغيل شبكات 5G خلوية ضمن معايير 5G/IMT-2020 ونطاقات تتراوح ما بين 24.25 و24.65 غيغاهيرتز، لتعمل هذه الشبكات في 83 منطقة روسية.

المصدر: نوفوستي