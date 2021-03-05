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لأول مرة في روسيا.. شركة اتصالات تطلق شبكة 5G

مال وأعمال

لأول مرة في روسيا.. شركة اتصالات تطلق شبكة 5G
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة الاتصالات الروسية "أم تي أس"، اليوم الجمعة، عن إطلاق شبكة الجيل الخامس ( 5G ) في 14 منطقة من العاصمة الروسية موسكو.

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ووفقا للشركة الروسية فإن مشتريكيها الذين يمتلكون هواتف ذكية تدعم ميزة 5G سيتمكنون من الاتصال بالإنترنت بشكل غير محدود وبسرعة تصل إلى 1.5 غيغابايت بالثانية.

وتتطور تقنية 5G للاتصالات في العديد من بلدان العالم، والميزة الرئيسية لهذه التقنية هي سرعة تبادل البيانات مقارنة بالإصدارات السابقة.

المصدر: نوفوستي

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