روسيا.. منح أول ترخيص لشبكة 5G

منحت السلطات الروسية المختصة شركة الاتصالات الروسية "أم تي أس" أول ترخيص لتقديم خدمة 5G لفئة محددة من عملاء الشركة في 83 منطقة بروسيا.

وأصدرت الترخيص اللجنة الحكومية للترددات اللاسلكية، بشرط أن يتم تقديم الخدمة في نطاق الترددات اللاسلكية 24.25 - 24.65 غيغاهرتز.

وقالت شركة "أم تي أس" الروسية إن أول المستخدمين لخدمة 5G سيكونوا رجال الأعمال والشركات الصناعية الكبرى، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستسمح للعملاء باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع المعزز والظاهري للتحكم عن بعد في بعض المعدات.

واعتبر رئيس الشركة الروسية، أليكسي كورنيا، أن "هذا الحدث لحظة تاريخية مهمة في قطاع الاتصالات (الروسي)".

وقال: "لقد اقتربا خطوة واحدة من حقبة جديدة في تاريخ الاتصالات والرقمنة وتطوير الحلول لمنتجات تكنولوجيا المعلومات الجديدة".

وتتطور تقنية 5G للاتصالات في العديد من بلدان العالم، والميزة الرئيسية لهذه التقنية هي سرعة تبادل البيانات مقارنة بالإصدارات السابقة.

المصدر: "نوفوستي"