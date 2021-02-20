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اسم VAIO يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن

العالم الرقمي و Social media

اسم VAIO يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
youtube/REC Anything
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كشفت VAIO اليابانية مؤخرا عن حاسب مميز طورته ليكون واحدا من بين أفضل الحواسب المحمولة في العالم وأكثرها متانة وعملية.

وأكثر ما يميز حاسب Vaio Z هوهيكله الخارجي المتين والنحيف الذي يزن نحو 1.04 كلغ فقط، والمصنوع من ألياف الكربون التي جعله قادرا على مقاومة الصدمات بشكل ممتاز.

اسم VAIO يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
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وجهز هذا الحاسب أيضا بشاشة بمقاس 14 بوصة قادرة عل عرض فيديوهات بدقة 4k، ويمكنها أن تميل بزاوية 180 درجة، إضافة إلى معالج Core i7-11375H الحديث، وذواكر وصول عشوائي تتراوح سعاتها ما بين 8 و32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعات تبدأ من 512 غبغابايت وتصل إلى 2 تيرابايت.

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كما زودت VAIO نماذج هذا الحاسب أيضا ببطاريات تساعدها على العمل لفترات تصل إلى 17 ساعة، وبمنافذ Thunderbolt 4، ومنافذ HDMI ، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ  USB Type-C، وتقنيات Dolby Atmos للتوزيع الممتاز للأصوات.

وتبدأ أسعار نسخ Vaio Z من 3580 دولارا، ويصل سعر أغلى نسخة إلى 4180 دولارا.

المصدر: 3dnews

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