موتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات وأسعار منافسة

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة، طورتهما لمنافسة هواتف هواوي وسامسونغ المتوسطة الفئة.

ويأتي الهاتف الأول Moto G10 بشاشة IPS بدقة عرض (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، مجهزة بثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

كما جهزته موتورولا بمعالج Qualcomm Snapdragon 460 SoC، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وبكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، أما سعر هذا الهاتف فمن المفترض أن يبدأ من 150 يورو فقط.

أما الهاتف الثاني Moto G30 والذي يبدأ سعره من 180 يورو، فيمتاز عن G10 بشاشة ترددها يعادل 90 هيرتزا بحجم 6.5 بوصة، وبمعالج Snapdragon 662 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت.

وحصلت الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز على مستشعر بصري أساسي بدقة 64 ميغابيكسل، أما البطارية فيه فأتت بسعة 5000 ميلي أمبير.

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ودعمت موتورلا الهاتفين بأنظمة تشغيل Android 11، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات Bluetooth 5.0 للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: 3dnews