 
مباشر

موتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات وأسعار منافسة

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات وأسعار منافسة
youtube/TechSole Blog
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pt69

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة، طورتهما لمنافسة هواتف هواوي وسامسونغ المتوسطة الفئة.

ويأتي الهاتف الأول Moto G10 بشاشة IPS بدقة عرض (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، مجهزة بثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

كما جهزته موتورولا بمعالج Qualcomm Snapdragon 460 SoC، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وبكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، أما سعر هذا الهاتف فمن المفترض أن يبدأ من 150 يورو فقط.

أما الهاتف الثاني Moto G30 والذي يبدأ سعره من 180 يورو، فيمتاز عن G10 بشاشة ترددها يعادل 90 هيرتزا بحجم 6.5 بوصة، وبمعالج Snapdragon 662 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت.

وحصلت الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز على مستشعر بصري أساسي بدقة 64 ميغابيكسل، أما البطارية فيه فأتت بسعة 5000 ميلي أمبير.

إقرأ المزيد
تسرب ضخم يكشف عن أكبر الميزات القادمة لهواتف
تسرب ضخم يكشف عن أكبر الميزات القادمة لهواتف "أندرويد"!

ودعمت موتورلا الهاتفين بأنظمة تشغيل Android 11، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات Bluetooth 5.0 للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا