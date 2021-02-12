ياندكس تكشف تسرباً كبيراً لكلمات المرور من صناديق البريد

اكتشفت إدارة الرقابة الأمنية في شركة "ياندكس" الروسية تسرباً داخلياً للبيانات، حيث تمكن الغرباء من الوصول إلى 4887 صندوق بريد بسبب تصرفات أحد موظفي الشركة.

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وقالت الشركة في بيان لها: "خلال تحقيق داخلي، تمكنّا من اكتشاف أن الموظف أتاح وصولاً غير مصرّح به إلى صناديق بريد المستخدمين، وكان أحد ثلاثة مدراء لديه حقوق الوصول اللازمة لأداء مهام العمل لتقديم الدعم الفني للخدمة".

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم بالفعل حظر الوصول غير المصرح به إلى هذه الحسابات، وتلقى أصحابها إخطارات حول الحاجة إلى تغيير كلمة المرور الخاصة بهم.

تجري الشركة وسلطات إنفاذ القانون تحقيقاً داخلياً بهذا الشأن، بينما اعتذرت "ياندكس" للمستخدمين المتضررين، ووعدت بمراجعة تنظيم عمل الموظفين ذوي الحقوق الإدارية على هذا المستوى، من أجل الحدّ من تأثير العامل البشري على أمن البيانات الشخصية.

المصدر: نوفوستي