سامسونغ تطلق أقراص تخزين خارجية بأسعار منافسة

قررت سامسونغ تغيير سياستها هذا العام في سوق المنتجات الإلكترونية، وأعلنت عن مجموعة جديدة من أقراص التخزين الخارجية بأسعار منافسة.

وتبعا للخبراء في سامسونغ فإن أقراص 870 Evo SSD الجديدة من نوع SSD جهزت بوحدات تحكم متطورة من نوع V-NAND ما سيمح لها بتوفير سرعات عالية في معالجة البيانات تصل إلى 560 ميغابايت في الثانية.

كما جهزت هذه الأقراص بمخزنات مؤقتة كبيرة وتقنيات TurboWrite التي تساعدها في الحفاظ على استقرار أدائها بشكل ممتاز أثناء الاستعمال.

وتشير التجارب التي أجريت على هذه الأقراص إلى أنها توفر سرعة أكبر بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بأقراص 860 Evo SSDالتي طرحت سابقا، فضلا عن أنها تتوافق مع العديد من منصات الحواسب بفضل أحجامها الصغيرة نسبيا، وتتمتع بميزات متطورة تتوافق مع تقنيات الإقلاع الفوري لأنظمة التشغيل.

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وستطرح هذه الأقراص بسعر 49 دولارا فقط بسعة 500 غيغابايت، وبسعر 79 دولارا بسعة 1 تيرابايت، وبـ 269 دولارا بسعة 2 تيرابايت، و529 دولارا بسعة 4 تيرابايت.

المصدر: ixbit