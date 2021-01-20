Vivo تعلن عن هاتف 5G بقدرات تصوير فائقة

أعلنت شركة Vivo الحادي والعشرين من يناير الجاري موعدا لبدء بيع هاتفها الأحدث المخصص لشبكات 5G ، والذي زودته بكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف +Vivo X60 Pro سيطرح بكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 48 ميغابيكسل مخصصة للتصوير الفائق العرض فيها مستشعرات من الجيل الحديث للتثبيت التلقائي للقطة أثناء التصوير، كما جهزت هذه الكاميرا بعدسة خاصة لالتقاط الصور البعيدة بمعدل تقريب إلكتروني x60 ومعدل تقريب بصري x5.

كما سيزود هذا الهاتف بشاشات AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.56 بوصة بمعدل تردد يصل إلى 120 هيرتزا، وبطاريات بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شواحن باستطاعة 55 واطا.

Vivo X60 Pro+ with Snapdragon 888 & 50MP Samsung GN1. pic.twitter.com/LeAscd6arT — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 19, 2021

وسيوفر الأداء السريع والتعامل الممتاز له مع بيانات الإنترنت معالج من نوع Snapdragon 888، وقد تطلق منه نسخ مجهزة بمعالجات Snapdragon 875.

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وستحصل نسخه أيضا على ذواكر وصول عشوائي بسعة 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 128 و256 غيغابايت.

المصدر: ixbit