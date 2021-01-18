سامسونغ تعلن عن أرخص هواتفها لشبكات 5G

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد Galaxy A32 5G الذي طورته ليكون من بين أرخص الهواتف التي تعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويأتي الهاتف الجديد من سامسونغ بهياكل من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعادها (164.2/76.1/9.1) ملم، تزن 205 غرامات، وشاشات IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض( 1600/720) بيكسل، معدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

كما حصلت نسخ هذا الهاتف على معالجات MediaTek Dimensity 720 5G مطورة بتقنية (7نانومتر)، وعلى معالجات رسوميات Mali-G57 MC3، وذواكر وصول عشوائي4 أو 6 أو8 غيغابايت، وذواكر تخزين 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

كما جهزت هذه الهواتف بكاميرا رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيسكل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

Samsung Galaxy A32 5G - Official Specification announced



- 6.5 inches HD+ TFT display

- MediaTek Dimensity 720 SoC

- 48MP+8MP+5MP+2MP rear 📸

- 13mp 🤳

- 5000mAh 🔋, 15W 🔌

- 4/6/8gb ram

- 128gb storage



RT'S & FOLLOW 📍#A32#GalaxyA32#Samsungpic.twitter.com/MUe7MasAAJ — Anand Singh (@Sunil95652448) January 13, 2021

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وزودتها سامسونغ بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، أما أسعار هذه الهواتف فمن المفترض أن تبدأ من 280 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit