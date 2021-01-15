سامسونغ تعلن رسميا عن هواتف Galaxy S21 الجديدة

كشفت سامسونغ رسميا عن مواصفات أحدث 3 أجهزة من نوع Galaxy S21، طورتها لتكون من بين أفضل الهواتف الذكية لهذا العام.

وتأتي النسخة العادية الأولى من Galaxy S21 بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (151.7/71.2/7.9) ملم يزن 171 غ، مجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.2 بوصة مجهزة بماسح لبصمات الأصابع.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Exynos 2100 ، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وزود بمنفذين لشرائح الاتصال.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

والهاتف الثاني +Galaxy S21 جاء بهيكل محمي من الماء والغبار أيضا بأبعاد (161.4/75.6/7.8) ملم يزن 202 غ، وجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة مزودة بماسح لبصمات الأصابع.

وحصل الجهاز على معالج Exynos 2100 ، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير، ومنفذين لشرائح الاتصال.

وأتت الكاميرا الأساسية له بثلاث عدسات بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

والهاتف الثالث والأقوى من هذه الفئة Galaxy S21 Ultra حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أيضا بأبعاد (165.1/75.6/8.9)ملم يزن 228 غ، وعلى شاشة بمقاس 6.8 بوصة، يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة الأقلام الذكية المتوافقة مع هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.

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وحصل هذا الهاتف على ذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت، وعلى منفذين لشرائح الاتصال، ومعالجات من نوع Exynos 2100، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (108+12+10+10) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 40 ميغابيكسل.

المصدر: 3dnews