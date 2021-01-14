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HTC تدخل عالم 5G بهاتف منافس

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HTC تدخل عالم 5G بهاتف منافس
Reuters DR/ZUZ
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قررت شركة HTC العودة للمنافسة في سوق الأجهزة الذكية، وكشفت عن هاتف متطور سعره منافس قادر على العمل مع شبكات 5G .

ويأتي هاتف Desire 21 Pro 5G الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (167.1/78.1/9.4) ملم، يزن 205 غرامات.

وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها 02400/1080) بيكسل، أبعادها "20:9"، وترددها 90 بيكسلا، ومعدل سطوعها 303 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات HDR10.

ويضمن الاتصال السريع لهذا الهاتف مع شبكات 5G معالج Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G مطور بتقنية (8 نانومتر)، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، فضلا عن أنه مجهز بذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، ومعالج رسوميات Adreno 619.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 350 دولارا تقريبا حصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

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كما جهزته HTC بمنفذين بشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل "أندرويد-10"، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا.

المصدر: 3dnews

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