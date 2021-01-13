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موتورولا تنافس سامسونغ بهاتف متطورسعره 199 دولارا!

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تنافس سامسونغ بهاتف متطورسعره 199 دولارا!
youtube/ TechRight
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شركة موتورولا تكشف عن مواصفات Moto G Power الجديد الذي صممته ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ من الفئة المتوسطة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من البلاستيك والزجاج والمعدن، أبعاده (159.9/75.8/9.5) ملم، ووزنه 206 غ.

وحصل هذا الهاتف على شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 266 شمعة/م تقريبا.

موتورولا تنافس سامسونغ بهاتف متطورسعره 199 دولارا!
youtube/ TechRight

أما المعالج فيه فأتى ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 662 مطور بتقنية (11 نانومترا)، ومعالج الرسوميات Adreno 610، وذاكرة الوصول العشوائي  3 أو4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 32 أو 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

موتورولا تنافس سامسونغ بهاتف متطورسعره 199 دولارا!
youtube/ TechRight

ورغم سعره المنافس جهز هذا الهاتف بكاميرا أساسية ممتازة ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه وقادرة على توثيق فيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 120 لقطة في الثانية.

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ويعمل الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد10"، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط، كما زود بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: 3dnews

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