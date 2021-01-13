سامسونغ تعلن عن هاتف منافس زهيد الثمن

بدأت شركة سامسونغ بطرح هاتفها الأحدث Galaxy M02s الذي طورته ليكون واحدا من أكثر الهواتف المنافسة في الأسواق لهذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل محمي من الغبار والرطوبة بأبعاد (164.2/75.9/9.1) ملم، يزن 196 غ، ومجهز بمنفذين لشرائح الاتصال.

أما شاشة الجهاز فأتت من PLS IPS بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (1600/720) بيكسل، وأبعاد "20:9"، ومعدل سطوع يعادل 270 شمعة/م تقريبا.

youtube/Gogi Tech

وحصل الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 450 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 506، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وجهزته سامسونغ بأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 15 واطا.

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وبالرغم من سعره المنافس الذي يبلغ 140 دولارا تقريبا حصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 3dnews