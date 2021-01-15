شركة AMD تعلن عن جيلها الأحدث من معالجات الحواسب
كشفت شركة AMD مؤخرا عن جيلها الجديد من المعالجات التي صممت لتكون من بين أفضل معالجات الحواسب المحمولة.
وتبعا لخبراء الشركة فإن معالجات Ryzen 5000 الجديدة تنقسم إلى فئتين، فئة U-series المخصصة للحواسب ذات الإمكانيات الكبيرة التي يستعملها المبرمجون والمصممون، وفئة H-series التي صممت لحواسب الألعاب والحواسب الشخصية المحمولة.
ومن بين أبرز معالجات H-series جاء معالج Ryzen 9 5980HS المزود بثمانية أنوية يمكن أن يصل تردد بعضها 4.8 غيغاهيرتز، والذي وصفته AMD بأنه أسرع معالجات الحواسب المحمولة العادية أداء.
أما من بين معالجات U-series فقد جاء معالج Ryzen 7 5800U ثماني النوى، والذي يمكن أن يصل تردده إلى 4.4 غيغاهيرتز، وتشير التجارب التي أجريت عليه إلى أنه يعتبر منافسا قويا لمعالجات Core i7-1165G7 من إنتل.
وتبعا لـ AMD فإن التقنيات التي طورت بها معالجاتها الجديدة تجعلها تستهلك قدرا أقل من الطاقة مقارنة بالمعالجات المستخدمة حاليا بمعدل 20% تقريبا، ومن الممكن أن تسمح بطاريات الحواسب الجديدة بالعمل لأكثر من 17 ساعة متواصلة تقريبا في حال مشاهدة الفيديوهات.
المصدر: 3dnews