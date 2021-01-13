شركة Dell تعزز مواقعها في سوق الحواسب بأجهزة متطورة

قررت شركة Dell العودة للمنافسة بقوة في سوق الأجهزة المحمولة، وكشفت عن كمبيوترات جديدة بمواصفات مميزة.

ومن بين أبرز أجهزة الحاسب المحمولة التي استعرضتها الشركة مؤخرا جاء حاسبا Latitude 9420 و Latitude 9520، اللذان زودا بهياكل متينة وخفيفة الوزن مصنوعة من المعدن، وشاشات تطوى بزاوية 360 درجة لتوفر للمستخدم إمكانية استعمالها كحواسب لوحية كبيرة لعرض الفيديوهات، ودقة هذه الشاشات تعادل (2560/1600) بيكسل.

youtube/ Stairs

ومن أبرز الميزات التي حصل عليها هذان الجهازان هي غالق متحرك يمكنه حجب صورة كاميرا الويب في أي وقت أثناء إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت، فضلا عن أنهما مجهزان بمفاتيح خاصة لكتم أصوات المايكروفون أو إيقاف عمل الكاميرا.

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ويضمن الأداء الممتاز لهذه الحواسب معالجات من الجيل 11 من إنتاج شركة إنتل، وذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 32 غيغابايت، فضلا عن أنها مزودة بأجهزة موديم Snapdragon X20 و Snapdragon X55 تمكنها من الاتصال مع شبكات LTE وشبكات 5G.

المصدر: 3dnews