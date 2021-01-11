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حذار من هذه التطبيقات إذا كنت من متداولي العملات الرقمية!

العالم الرقمي و Social media

حذار من هذه التطبيقات إذا كنت من متداولي العملات الرقمية!
Reuters DR/mos
صورة تعبيرية
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حذر خبراء من شركة Intezer Labs المختصة بأمن المعلومات من عمليات احتيال تستهدف متداولي العملات الرقمية عبر تطبيقات مجهزة ببرمجيات خبيثة.

وأشارت تقارير صادرة عن الشركة المذكورة إلى "أن حملة واسعة من عمليات الاحتيال الرقمي بدأت تستهدف متداولي العملات الرقمية منذ يناير 2020، وأثرت هذه الحملة على آلاف المستخدمين، ومن المحتمل أن آثارها ربما لا تزال حتى الآن".

وتبعا للتقارير فإن "عمليات الاحتيال تجري باستخدام برمجيات خبيثة تدعى ElectroRAT تنتشر عبر عدد من التطبيقات الإلكترونية المشبوهة منها Jamm و eTrade وتطبيق DaoPoker، ولوحظت هذه التطبيقات في عدد من المنصات والمنتديات الإلكترونية مثل bitcointalk وSteemcoinpan، كما انتشرت عبر عدد من الحسابات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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وحذر الخبراء في Intezer Labs من أن مطوري هذه البرمجيات الخبيثة يخططون لاستهداف أكبر عدد ممكن من الضحايا عبر الأجهزة العاملة بأنظمة Windows و Mac و Linux، كما أن خطورة هذه البرمجيات تكمن بقدرتها على توثيق ما يتم كتاباته عبر لوحات المفاتيح في الأجهزة وصنع لقطات لشاشاتها، إضافة إلى أنها تساهم في تنفيذ عمليات سرقة بيانات الأجهزة دون علم مستخدميها.

المصدر: ixbit

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