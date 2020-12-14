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مايكروسوفت تحذر من برمجيات خبيثة تهدد الهواتف والحواسب حول العالم!

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تحذر من برمجيات خبيثة تهدد الهواتف والحواسب حول العالم!
Reuters AA
صورة تعبيرية
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حذّر خبراء في شركة مايكروسوفت من انتشار برمجيات خبيثة يمكنها تهديد خصوصية بيانات الأجهزة والمتصفحات التي يستعملها ملايين المستخدمين حول العالم.

وأشار خبراء في مايكروسوفت إلى أنهم وفي الفترة ما بين مايو وأغسطس العام الجاري اكتشفوا مئات الآلاف من الإصابات ببرمجيات Adrozek الخبيثة حول العالم، والتي كانت تتحكم بأكثر من 30 ألف متصفح عند المستخدمين كل يوم.

والخطير في هذه البرمجيات تبعا لخبراء هو أنها تستطيع اختراق بيانات المتصفحات الشهيرة كـ Microsoft Edge و Google Chrome و Mozilla Firefox وغيرها، وتوجه مستخدمي هذه المتصفحات إلى مواقع غير موثوقة يتم من خلالها السيطرة على بيانات متصفحاتهم وأجهزتهم عبر برمجيات ضارة.

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وتتسبب برمجيات Adrozek الضارة بتفعبل برمجات خبيثة في أجهزة المستخدمين، وتعطل ميزات التصفح الآمن في المتصفحات، كما تعطل أيضا ميزات التحقق من سلامة الملفات التي يقوم المستخدمون بتحميلها عبر الإنترنت، فضلا عن أنها تعدل محرك البحث الافتراضي في أجهزة المستخدمين، وتسمح للبرمجيات الخبيثة بالعمل في "وضع المتصفح الخفي" في أجهزة المستخدمين دون أن يدركوا، وبعرض الإعلانات غير المرغوبة في صفحات البحث عبر الشبكة العنكبوتية.

المصدر: ixbit

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