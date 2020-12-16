"تويتر" تتخلى عن تطبيق Periscope للبث المباشر عبر الإنترنت!

أعلن القائمون على شبكة "تويتر" أن الشبكة ستتخلى عن تطبيق Periscope التابع لها والمخصص لخدمات البث المباشر عبر الإنترنت.

وقال بيان صادر عن "تويتر" في موقعها الرسمي على الإنترنت "الشبكة اتخذت قرارا صعبا بالتخلي عن تطبيق Periscope، سيتوقف هذ التطبيق عن العمل مع الأجهزة العاملة بنظامي iOS و Android اعتبارا من 31 مارس العام القادم".

Some personal news: the Periscope app will be going away next year. We’re here to say goodbye. 👋



We appreciate all the support, learnings, and broadcasts from our vibrant creator community. More on our difficult decision to discontinue the app: https://t.co/jZWjDlsRHk (1/2) pic.twitter.com/Kfgvocq31O — Periscope (@PeriscopeCo) December 15, 2020

وأشار البيان إلى "أن الحصول على حسابات جديدة على التطبيق المذكور بات غير ممكن لمستخدمي الإنترنت اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري، واعتبارا من 31 مارس المقبل لن يكون بإمكان مستخدمي التطبيق استعمال Periscope للبث المباشر، وبدلا من الاعتماد على هذا التطبيق ستوفر تويتر ميزة Twitter Live عبر تطبيقها الأساسي الذي يحمل اسمها".

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وكانت "تويتر" قد كشفت عن تطبيق Periscope في مارس 2015 بعد أن استحوذت عليه في يناير من العام نفسه، وفي نوفمبر الفائت أعلن الموقع الرسمي لـ "تويتر" أن هذا التطبيق قد يحصل على ميزة Fleets التي ستسمح لمستخدميه بنشر تغريدات تختفي تلقائيا بعد 24 ساعة من نشرها.

المصدر: نوفوستي