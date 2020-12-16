متصفح Edge الجديد سيقلل من استهلاك بطاريات الحواسب!

بدأت مايكروسوفت مؤخرا باختبار النسخة التجريبة الجديدة لمتصفح Edge، والتي زوتها بالعديد من الميزات الجديدة والمهمة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات التي يتوقع أن تحملها نسخة Microsoft Edge 88 بصيغتها النهائية هي ميزة Sleeping Tabs، والتي تقلل من معدل تدفق البيانات غير الضرورية عبر ذواكر الوصول العشوائي في الحواسب بنسبة 32% تقريبا، وفي المعالجات بنسبة 37% تقريبا، ما يساعد على التقليل من معدل استهلاك طاقة بطاريات الحواسب بشكل ملحوظ.

ومن خلال هذه الميزة التي تختبرها مايكروسوفت حاليا في نسخ Edge التجريبة يمكن للمستخدم أن يوقف تدفق البيانات مع صفحات الويب المفتوحة في حاسبه بشكل مؤقت بعد التوقف عن التصفح بخمس دقائق، ووضع بعض علامات التبويب في "وضع السكون" كي لا تزيد من معدل تدفق البيانات في الحاسب في الوقت الذي لا تستخدم فيه.

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ومن المفترض أن يحصل متصفح Edge بنسخته الجديدة النهائية أيضا على ميزات تساعد المستخدم على ترتيب علامات التبويب بالطريقة التي تناسبه أثناء تصفح الإنترنت، كما قد يتيح للمستخدم خيارات أكبر في اختيار ألوان واجهات التشغيل وشريط المهام على الشاشة، وربما إمكانية تصميم واجهات استخدام خاصة به.

المصدر: 3dnews