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غوغل تضيف ميزات مهمة لواحد من أشهر تطبيقات الهواتف

العالم الرقمي و Social media

غوغل تضيف ميزات مهمة لواحد من أشهر تطبيقات الهواتف
Reuters DR/KC
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أعلنت شركة غوغل عن إدخال ميزات وتعديلات جديدة على تطبيق Google Messages، الذي يعتبر من أشهر التطبيقات المستخدمة للمراسلة في الهواتف الذكية.

وأشار الخبراء في غوغل إلى أن أبرز الميزات التي حصل عليها التطبيق المذكور هي ميزة "تشفير بيانات الرسائل"، والتي تشبه ميزة "التشفير من طرف إلى طرف" الموجودة في تطبيق iMessage الخاص بأجهزة آبل.

وتوفر الميزة الجديدة تشفير بيانات المراسلة بين مستخدمي Google Messages، بما فيها المراسلات المكتوبة أو الصور أو الملفات المتابدلة، وتشفر هذه البيانات عبر مفاتيح تشفير تحفظ في أجهزة المستخدمين، أي أن أي طرف ثالث لن يتمكن من الوصول إلى تلك البيانات بما فيها غوغل، ما يضمن سرية كبيرة للتراسل.

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وللاستفادة من هذه الميزة يجب أن يمتلك طرفا المراسلة الإصدار الأحدث من تطبيق Google Messages في جهازيهما.

ويرى الخبراء أن غوغل تسعى من خلال الميزة الجديدة لجعل تطبيق رسائلها منافسا لتطبيق iMessage أو تطبيقات المراسلة المشهورة مثل "واتس آب وغيرها.

المصدر: ixbit

 

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