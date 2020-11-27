المستخدمون يشتكون من مشكلات في حواسب آبل الجديدة!

اشتكى بعض مستخدمي حواسب MacBook و Mac mini الجديدة التي طرحتها آبل من مشكلات تعاني منها أجهزتهم في الاتصال عبر تقنية البلوتوث.

وتبعا لبعض المواقع المختصة بشؤون التقنية فإن "بعض مستخدمي حواسب MacBook Air، و Mac mini و MacBook Pro الجديدة المجهزة بمعالجات M1 الحديثة من آبل اشتكوا من أن أجهزتهم تعاني من مشكلات من الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية والملحقات الخارجية عبر تقنية البلوتوث اللاسلكية".

Mac Mini, I love you.. but you're bringing me down.



I'm going crazy trying to figure out the bluetooth issues with this machine. I thought maybe a few of us had an isolated issue but forums/reddit are popping up now all over.



Let's talk about it.https://t.co/PAWlh1FRkN — patrick. (@imPatrickT) November 24, 2020

ومن جانبه أشار صانع الأفلام الشهير، باتريك توماسو، في تغريدة له على "تويتر" إلى "أن حاسبه الشخصي الجديد من نوع Mac mini يعاني من مثل هذه المشكلات أيضا، وفي كل مرة مرة يعيد فيها إقلاع الحاسب لا يستطيع إقران الفأرة ولوحة المفاتيح اللاسلكيتين مع جهازه بسهولة".

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وكانت آبل قد أعلنت عن مجموعتها الجديدة من الحواسب المحمولة شهر نوفمبر الجاري، وأشارت إلى أن معالجات M1 التي حصلت عليها هذه الأجهزة ستجعل منها ذات قدرات كبيرة على معالجة البيانات بسرعة، كما ستكون أقل استهلاكا للطاقة من حواسب MacBook السابقة.

المصدر: 3dews