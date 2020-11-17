آبل تعترف بمشكلات تتعلق بهواتف iPhone 12 الجديدة

أشارت شركة آبل في تدوينة لها على الإنترنت إلى وجود مشكلات تتعلق باقتران هواتف iPhone 12 الجديدة مع الأجهزة المخصصة لضعيفي السمع.

وفي التدوينة أشار مطورو هواتف آيفون إلى "أن بعض مالكي أجهزة iPhone 12 بمختلف نماذجها قد يلاحظون مشكلات عند اقتران هذه الأجهزة مع السماعات اللاسلكية المخصصة لضعيفي السمع، فبعد أن تقترن هذه الهواتف مع السماعات قد تبدأ السماعات بإصدار أصوات غريبة مثل الطقطقة أوأصوات حادة أو ضوضاء".

ووعد المطورون مستخدمي أجهزة آبل "بأن المشكلات المذكورة سابقا ستتم معالجتها في أقرب وقت، مع إصدار تحديث جديد لأنظمة أجهزتهم".

وكان بعض مشتري هواتف iPhone 12 الجديدة قد أشاروا في وقت سابق أيضا إلى أنهم "غير راضين عن التصميم الخارجي لهياكل هواتفهم، إذ ادعوا أن الحروف الحادة في تصميم الهيكل غير مريحة عند حمل الهاتف باليد، بل وتترك آثارا على الجلد عند الإمساك بالهاتف".

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وكانت آبل قد أعلنت في 13 أكتوبر الفائت عن إطلاق 4 نماذج جديدة من هواتفها الذكية هي: iPhone 12، و iPhone 12 Mini، و iPhone 12 Pro، و iPhone 12 Pro Max، وجميع هذه النماذج تدعم الاتصال بشبكات 5G، ومجهزة بمعالجات A14 Bionic الحديثة.

المصدر: نوفوستي